2025年、コミックマーケット（コミケット／コミケ）は50周年を迎えた。1975年12月21日に日本消防会館会議室で「コミックマーケット1」が開催された当時の参加サークル32、参加者は推定700名（「コミックマーケット40周年史」有限会社コミケット発行）だったが、いまやコミケは30万人を動員する「オタクの祭典」へと成長した。【実際の写真】コミケ存続危機のきっかけとなった“連続殺人事件”の犯人例年コミケが開催される東京国