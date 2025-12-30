モデルでタレントの近藤千尋（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとのショットで仕事納めを報告した。「笑顔で仕事納めできました」と報告。「今年もたくさんの皆さんに支えていただきながら子育て、仕事の両立を楽しく出来たと思います来年も感謝を忘れずに！！自分らしく頑張るぞ」とつづった。「大掃除してもしてもシールが床に張り付いている。笑笑」と近藤。「ともちんとはラヴィットで仲良くな