犬におやつを与えるときの注意点 過剰な量を与えすぎないようにする 犬におやつを与えるときにまず気をつけるべきことが、必要以上に与えすぎないようにすることです。 基本的におやつは嗜好品で、極端にいえば「与えても与えなくてもいいもの」です。 栄養については食事量や内容で調整している飼い主さんがほとんどだと思うので、おやつで体作りをする必要はありません。 むしろ、おやつを与えることで栄養バランスが崩れ