新横浜プリンスホテルは、宿泊プラン「富士山ビューラッキーステイ」を2026年1月7日から2月28日まで販売する。客室は35階以上の富士山ビューの部屋に宿泊でき、滞在中に部屋から富士山が見えなかった場合は眺望を撮影した写真をチェックアウト時にフロントへ提示すると、宿泊料金を予約金額の半額にする。特典として1名につき富士山グッズを1つ付ける。2名1室利用時の1名あたりの料金は10,400円から。税・サービス料を含む。予約は