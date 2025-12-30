ダイソーのヘアキャップをいろいろ使ってきた筆者。ついに一番好みの商品に出会うことができました！今回ご紹介する『おうちケアナイトキャップ』は、ゆったり着用できるのにしっかりと髪を保護してくれて安心。これをつけて寝ていますが、抜け毛や切れ毛が減った気がします♡髪のダメージが気になる方は使ってみて！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：おうちケアナイトキャップ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイ