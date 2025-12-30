アフリカネイションズカップ2025（AFCON）のグループAとBで最終節が行われた。開催国モロッコは、アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）の2得点やブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）の3試合連続ゴールにより、ザンビアに3−0で快勝。グループAを首位で突破した。同組のコモロvsマリはスコアレスドローで決着。マリが2位で決勝トーナメント進出を果たした。グループBではエジプトが首位通過。