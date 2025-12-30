ヴァンフォーレ甲府は30日、DF山本英臣と契約更新を発表した。現在45歳の山本は1999年にジェフユナイテッド市原のトップチームに昇格。2003年から甲府一筋でプレーしている。ここまで公式戦通算646試合に出場し、3度のJ1リーグ昇格や、クラブ史上初の天皇杯優勝に貢献。今シーズンはここまで公式戦2試合の出場に留まっている。2025年11月、一部週刊誌によって不倫疑惑が報じられ、同19日には山本自身の申し出により活動を停