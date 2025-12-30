投打に存在感を見せつけた大谷。メジャー通算1000安打を本塁打で飾った(C)Getty Images2025年シーズンを振り返るとき、大谷翔平がゲームそのものを支配した試合がいくつも思い浮かぶ。現地時間8月6日のカージナルス戦も、その代表格だろう。打って、投げて、節目を刻み、球場全体の視線を一身に集めた。二刀流の脅威を印象づける一日となった。【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン本拠地での