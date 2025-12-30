30日（火）から31日（水）にかけて西高東低の冬型の気圧配置に移行するため、北陸から北の日本海側を中心に雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。東日本太平洋側は晴れる所が多い見込みです。西日本では30日は雲が広がりやすいですが、大晦日の31日は晴れるでしょう。寒気が南下してくる影響で、31日は全国的に30日よりも気温が低くなり、年末らしい冷え込みとなりそうです。1日（木・祝）元日にかけて冬型の気圧配置が強まり