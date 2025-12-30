オンラインで記者会見するフィギュアスケート男子のイリア・マリニン＝29日（共同）【ロサンゼルス共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねた全米選手権（来年1月7日開幕・セントルイス）に臨む男子のイリア・マリニンが29日、オンラインで記者会見し「新調した靴になじむように調整している途中だが、すごく順調に来ている」と状態に自信をのぞかせた。世界選手権を2連覇、グランプリ（GP）フ