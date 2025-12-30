米南方軍は東太平洋で、麻薬密売船とみられる船舶を攻撃したと明らかにした/U.S. Southern Command / X（CNN）米軍は29日、東太平洋で麻薬密輸に関与していたとされる船舶を攻撃し、2人が死亡した。米南方軍が明らかにした。南方軍はX（旧ツイッター）への投稿で、ヘグセス国防長官の指示の下、国際水域で、指定テロ組織が運航する船舶に対して致死的な攻撃を実施したと明らかにした。南方軍によると、この攻撃で2人が死亡した。米