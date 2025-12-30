俳優の高知東生が３０日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳで高知を騙るなりすまし詐欺に警鐘を鳴らした。高知は２９日夜「本日、俺のなりすましＦａｃｅｂｏｏｋで発生している詐欺事件について警察に相談してきました」と投稿。一方で「結果、俺は被害届を出せないそうで、実際にお金をだまし取られたなどの被害者の方から、被害届を出して貰うしかないそうです」と自身ではどうにもできない状況であることを説明