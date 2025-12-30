藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負。永瀬は激戦の王将戦挑戦者決定リーグを6戦全勝で優勝し、2年連続の挑戦となる。藤井は秋の王座戦五番勝負で挑戦者の伊藤匠叡王にフルセットの末に敗れ、六冠に後退した。しかし2年連続で佐々木勇気八段を挑戦者に迎えた竜王戦七番勝負は4連勝と圧倒し、5連覇で永世竜王の資格を獲得。調子は悪くなさそうで、二日制七番勝負のタイトル戦では18回戦い、いまだに負