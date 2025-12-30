今回、Ray WEB編集部はマザコン男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は同じバイト先の一条くんが気になっています。ある日、彼からデートに誘われた主人公。待ちあわせ場所に現れた一条くんのオシャレな服をほめると、驚きの回答がかえってきて…？一条くんの「ママ呼び」と「自分で服を買ったことがない」発言に驚く主人公。このあとのデートは一体どうなるのでしょう……！？原案：Ray WEB編集部作画：なりた