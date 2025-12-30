ＦＣ東京のＤＦ岡哲平が福岡に期限付き移籍することが３０日、両クラブから発表された。期間は２６年６月３０日まで。ＦＣ東京の下部組織出身で２４歳の岡は主にセンターバックを務める。明大を経て、２４年に入団。２５年シーズンはリーグ２１試合に出場した。ＦＣ東京を通じて「また青赤のユニフォームに袖を通す時には、必ず大きくなって帰ってきます」。福岡を通じては「博多の漢（おとこ）として気持ちを見せて、チームの