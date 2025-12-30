フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんが、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子とかき氷を楽しんだ様子をアップした。３０日までに自身のインスタグラムを更新し「２０２５年かき氷納め」と題して投稿。「私たち１年中活動してます。今年もたくさん食べました」と「かき氷部」の活動を報告。「私は抹茶ミルク小豆、とうもろこし、栗、のかき氷が好き。かなこは桜はちみつ」と伝えた。村上のアカウントもタ