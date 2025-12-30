あなたは読めますか？突然ですが、「凭れる」という漢字読めますか？「よりかかる」といった意味合いの言葉ですが、常用漢字ではないため、漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もたれる」でした！「凭れる」という言葉は、「体の一部を何かに預けて支えること」や「よりかかること」を意味します。また、食事などが原因で「胃に負担がかかって重苦しい感じがすること」という