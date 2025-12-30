きのう、東京・新宿区でエステ店の女性店長が刺された事件で、逮捕された中国籍の男と店との間に料金未払いのトラブルがあったことがわかりました。中国籍の朱莘容疑者（35）はきのう、新宿区のエステ店が入るマンションの廊下で、エステ店の女性店長（30代）の右胸など4か所を刃物のようなもので刺すなどして殺害しようとした疑いで、きょう未明、警視庁に逮捕されました。朱容疑者は、今年8月から複数回、エステ店に来店し