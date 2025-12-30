お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が29日に放送されたテレビ朝日「フリースタイルロケバトル」（後10・00）に出演。ゲスト出演した人気アイドルのメンバーについて共演した4年前と様変わりしたことを明かした。同番組は2組の芸人が一緒にロケを行い、主導権を奪い合ってボケまくるフリースタイルロケで、1番笑いを取れる芸人が誰なのかを見取り図とニューヨークが審査するというもの。トップバッターとして商店