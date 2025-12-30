年齢やライフステージの変化とともに、下着に求めるものも少しずつ変わっていくもの。無理なく整えたい、でも苦しさは感じたくない。そんな女性の想いに寄り添ってきたHEAVEN Japanの「脇肉キャッチャー®」シリーズから、待望の新色が登場しました。累計80万枚超の実績を誇る人気モデル「特上脇肉キャッチャー」に加わったのは、心までほっとほどけるようなブラウンカラー“モカ”。冬のおしゃ