［Ｆｏｒｚａ！］スノーボード女子アルペン三木つばき２２（浜松いわた信用金庫）来年２月のミラノ・コルティナ五輪は開幕まで１か月あまりとなった。３月にはパラリンピックが行われる。コラム「Ｆｏｒｚａ！（フォルツァ！）」では、活躍が期待されるアスリートが大会に向けた心境などを自分自身の言葉で語る。ダイナミックな自分らしい滑りに集中今月上旬に開幕したワールドカップ（Ｗ杯）は年内の５戦を終えました。パ