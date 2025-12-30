ドジャース・佐々木朗希投手（24）の出身校、大船渡高校でコーチを務める新沼丞氏が29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）にVTR出演。高校時代の佐々木について語った。この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷翔平、山本由伸、佐々木を特集。スタジオには侍ジャパン前監督の栗山英樹氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏らを迎え、今シーズンを振り返った。