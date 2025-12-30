モデルの押切もえ（46）が28日、家族で栃木県・日光に行った様子を公開。夫でプロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）や子どもたちの姿に、反響が寄せられている。【映像】押切もえの水着＆家族ショット2016年11月に涌井投手と結婚し、7歳の長男、4歳の長女を育てている押切。Instagramでは、涌井投手と長男が釣りを楽しんでいる様子や、夏を満喫する自身の水着姿など、プライベートの様子を発信している。押切もえ、