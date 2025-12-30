2024年4月から相続登記が義務化されました。「3年以内に登記しないと過料がある」点ばかり強調されがちですが、現場の感覚では、本当に怖いのは罰則ではないと感じます。問題は、名義を変えないまま「実家を放置」することであり、法的に「だれの責任か分からない状態」を自ら作ってしまうことなのです。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。なぜ相続登記は義務化されたのか…制度の本質相続登記義務化の背景には、「所有者不明土