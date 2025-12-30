業務を支えた「実用モデル」から憧れの「スポーツカー」もことし終売2025年もさまざまな新型車が登場し、多くの話題を集めましたが、その一方で姿を消してしまったモデルも存在します。なかには高い人気を誇っていながらも、後継車種が登場することなく消滅したモデルも少なからず存在しているのです。今回はそんな「2025年に姿を消したクルマ」を振り返ってみましょう。【画像】超カッコいい！ これが「ニッサンGT-R “最終生