富裕層はなぜお金持ちなのか。それはお金の貯め方ではなく使い方にヒントがあるかもしれない。大事なのは、それが高かったか安かったかではなく、「何のために使ったか」。富裕層の領収書を1000万枚見てきた税理士が令和の富裕層の支出から学べることを教える。【画像】富裕層の「見えない資産」につながる8つの支出税理士である森田貴子氏の書籍『億万長者になるお金の使い方』より一部を抜粋・再構成し、富裕層のお金の使い方に