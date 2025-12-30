今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『もぞもぞ！スズメの幼鳥の可愛い動き方』という身近な生き物語さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）スズメの雛鳥が巣立っても餌やりをねだる子スズメに給餌。他はお米に夢中な中、幼鳥へは昆虫を刈ってせっせと運んでいました。□スズメが幼鳥に給餌するときは昆虫が多い。成長に必要な栄養が満点なのかな？野鳥の観察をしている投稿者の身近な生き物語さんが、