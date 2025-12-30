昨年の「全米シニアオープン」で2位に入り、米シニア「PGAツアー・チャンピオンズ」のプレーオフシリーズに進出。藤田寛之は2戦目で3位に入ってポイントを上積みすると、今シーズンのフルシード権を獲得した。この第二の人生とも言える挑戦を『人生の付録』と表現する。そんな米戦を追った。今回は2025年の最終章となる。≪写真≫藤田寛之がレディスクラブを投入「スピンが入って止まる」◇こんにちは、藤田寛之です。PGAツアー・