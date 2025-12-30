「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナ東京）混合ダブルス決勝が行われ、五輪２大会連続メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）組が、緑川大輝（ＮＴＴ東日本）松山奈未（再春館製薬所）組を２−１（１５−２１、２１−９、２１−１１）で撃破した。昨年９月のペア始動から１年３カ月で初の日本一に立ち、来年からの日本代表入りを確実にした。渡辺の精密なショットをさえ