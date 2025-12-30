今オフ阪神に新加入した選手を改めて紹介する。西武を戦力外となり阪神に入団した元山飛優内野手（２７）は、ヤクルト、西武とセ・パ両リーグでプレー経験があり、内野全ポジションを守れることが魅力。大阪出身で幼い頃からあこがれていた阪神で、レギュラー争いに食い込んでいく。−−−−−−−−−−−ヤクルトでは３年間、西武では２年間プレーし、阪神が３球団目になる。一番の武器は内野ならどこでもこなせる守備力だ。