2025年は「AI民主化元年」──。生成AIが本格的に生活へ浸透した1年だったとして、AIナレッジデータプラットフォームを提供するHelpfeel（本社・京都市）がこう評価した。詳しい実態を同社に取材した。身近なシーンで「相談相手として受け入れ」進むHelpfeel社は12月9日に「AI利用の実態調査結果」を発表した。AIは生活者に寄り添う存在に変化しつつあるといい、こうしたAI受容の実態と、AIと人の新たな相談行動を明らかにする目的