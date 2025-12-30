12月28日、幕張メッセで開催されたCOUNTDOWN JAPAN 25/26のEARTH STAGEに、LE SSERAFIMが初出演を果たした。【ライブ写真】COUNTDOWN JAPAN 25/26のステージに立つLE SSERAFIM注目すべきは、全9曲すべてをバンド・アレンジで披露するという大胆な選択だ。フェスという場の空気を読み切った彼女たちは、普段のトラックとは異なる生音の温もりの中で、楽曲が本来持つ音楽的な懐の深さを証明してみせた。特に「HOT」と「Come Over」で