2026（令和8）年の干支（えと）は「十二支」では“午（うま）”。「“うま”く行く」と洒落込む人もいるだろうが、十二支に「十干」を組み合わせると“丙午（ひのえうま）”となる。60年に1度回ってくる干支の一つにすぎないが、“丙午”は別格だ。そのわけとは――。＊＊＊【写真を見る】実は皇族にも！“夫を食い殺す”ともいわれる「丙午」生まれの有名人とは？丙午には迷信がある。「丙午生まれの女性は気性が激しく、