ＮＹ原油時間外取引やや軟調、安値からは戻す 東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.90（-0.18-0.31%） NY市場で５８．２０ドル台まで上昇、その後売りが強まり朝方５７．６０ドル前後を付けた。安値からは少し戻している。