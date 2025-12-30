東京金NY市場で金先の売り強まる 東京時間10:35現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝22460.00（-624.00-2.70%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4353.80（+10.20+0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 昨日NY市場では急反落となり、終値ベースで４．５９%安となったNY金先物は、時間外で小さく戻している。東京金はNY金先の下げが重石