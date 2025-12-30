【新興国通貨】ドルペソは安値圏から反発＝メキシコペソ １１月５日の１ドル１８．７７からの下げが続くドルペソ。先週末に１７．８８まで下げる展開となった。１７．９０割れでは買いが出る展開で、もみ合いから直近やや反発。１８．００には届いていないが、一時１７．９９８と近くまで上昇。 対円ではドル円の重さもあって朝に８円６６銭台を付けた。 USDMXN17.977MXNJPY 8.689