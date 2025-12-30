【写真】「里見浩太朗」が激励に！「聖地・太秦」で時代劇を語り合ったレジェンド4人衆太秦で語り合ったレジェンド4人衆大ヒットした映画「侍タイムスリッパー」や、海外でも高評価を受けたドラマ「SHOGUN 将軍」「イクサガミ」など、近年は話題作が豊富な日本の時代劇。ジャンルとしての時代劇が再び勢いを得ている中、2025年8月31日、1人の殺陣師がこの世を去った。テレビ時代劇や映画、舞台でも活躍した菅原俊夫氏（享年84