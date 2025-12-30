“演歌の女王”と呼ばれた八代亜紀さん（享年73）が2023年12月30日に急逝してから、三回忌を迎えた。彼女の遺志は、今も歌手たちに引き継がれていて……。＊＊＊【写真を見る】紅白に出場した時「忘れられない言葉」を…八代亜紀さんと瀬川瑛子遺志を継いで11月26日、都内のスタジオで瀬川瑛子（77）のコンサートが行われていた。しかし、客席は無人。それなのに、瀬川は八代さんへの思いを語り始める。「心の大きな方で、い