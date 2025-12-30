付き合うなら年上の男性がいいという女性もいると思います。年上ならではの頼りになる姿や安心感は、居心地のよさにつながりますよね。しかし、年上だからといって甘えすぎていると後悔するようで……？今回は、年上彼氏に甘えすぎた女性が孤独になった話をご紹介いたします。年上彼氏に甘えすぎた「年上の彼氏にプロポーズされました。でもまだ若かった私は遊びたくて、彼氏がいたけど浮気をしました。そのことがバレて、彼氏と