漫才日本一を決める「M−1グランプリ」で第21代王者に輝いた、たくろうが29日深夜放送のABCテレビの年末恒例特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（関西ローカル）に出演。今年もM−1、THE SECONDなどの賞レース王者やファイナリストをはじめ、人気芸人たちがスタジオに集結し、「これぞ芸人の“リアル”！楽屋だけの重大ニュース」をテーマに届けた。今年のM−1の話題では、ファイナリストの豪快キャプテン・山下ギャン