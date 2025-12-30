全国10か所のプレミアム・アウトレットでは、2026年1月1日から初売りセール「NEW YEAR SALE（ニューイヤーセール）」を開催。また、1月16日からは半期に一度のバーゲン「PREMIUM OUTLETS BARGAIN（プレミアム・アウトレット バーゲン）」を開催します。初売りが終わってもお得が続く！26年1月1日から4日まで（仙台泉は1月2日から4日まで）は、毎年恒例の「NEW YEAR SALE」と福袋の販売があります。参加店舗の詳細は、公式サイトで