３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円２６銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円００銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃に１５６円００銭近辺で推移していたが、午前９時過ぎに１５５円９２銭前後まで軟化。その後、１５６円２０銭台へ値を上げた。２９日に日銀が発表