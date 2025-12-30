ＩＮＦＯＲＩＣＨは年初来安値更新。同社はモバイルバッテリーシェアリングサービスを手掛け、国内をはじめ中国・香港、台湾、オーストラリア、イタリアなど幅広く展開する。直近決算である第３四半期累計（１～９月）の実績値は売上高が９９億９７００万円（前年同期比３３．８％増）、営業利益が１０億８７００万円（同２．３％減）だった。国内事業の堅調な成長や海外のＭ＆Ａ効果などで大幅増収とな