午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４５９、値下がり銘柄数は１０７１、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、海運、電気・ガスなど。値下がりで目立つのはその他製品、証券・商品、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS