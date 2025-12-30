参加国が「48」に拡大されるなど、北中米ワールドカップはこれまでと異なる未知な要素が多い大会だ。しかも、まだ出場国が完全に出揃っておらず、抽選会ではプレーオフ枠がそのままポット４に入る形となった。これが欧州プレーオフB（ウクライナ、ポーランド、スウェーデン、アルバニア）と同じF組になった日本代表の準備にも、難しさを与えている。森保一監督は「３月の代表ウィークで突破する国が決まると思いますので。そ