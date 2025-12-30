全日本総合バドミントン選手権の混合ダブルスで渡辺勇大・田口真彩ペアが優勝しました。田口真彩選手は柳井商工高校卒業後、ACT SAIKYOに入り、混合ダブルスでは去年9月から、五輪混合ダブルスのメダリスト＝渡辺勇大選手とペアを組んでいます。決勝では「シダマツ」ペアで知られた松山奈未選手と緑川大輝選手とのペアと対戦。1ゲーム目はとられたもののその後、21-9、21- 11で奪い、全日本総合初優勝を決めました。全日本総