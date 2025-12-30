中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は12月29日の記者会見で、最新の経済・貿易摩擦指数を発表しました。データによると、今年10月の世界経済・貿易摩擦措置にかかわる対象金額は前年同月比で7．3％減少しましたが、依然として高水準にあります。総合指数では、10月の世界貿易摩擦指数は104となり、依然として高い水準を維持しています。関連金額は前年同月比7．3％減、前月比では1．2％減となりました。国別指数を見ると、監測対象と