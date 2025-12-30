SixTONESのジェシーが、来年1月6日に放送されるTBS系『THE神業チャレンジSP』(19:00〜22:00)に出演する。SixTONESのジェシー世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという同番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、みちょぱ、ニューヨークを迎え、挑戦を見届ける。番組名物「神業アーチェリー」で