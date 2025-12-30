年末年始を古里で過ごす人たちの帰省などで、３０日も東京駅を出発する新幹線の自由席は午前から込み合い、高速道路では渋滞が発生した。ＪＲ東日本によると、３０日が下りのピークといい、北陸新幹線では金沢行きの「はくたか５５３号」の自由席が午前７時５２分に東京駅を出発した時点で乗車率が１１０％に。同８時４１分出発の「はくたか５５５号」が１３０％、同９時４分出発の長野行き「あさま６０５号」は１２０％だった