【ワシントン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は29日放送の米FOXニュースのインタビューで、ロシアとの戦闘終結後の「安全の保証」についてトランプ米大統領から15年間の保証の提案を受けたと明らかにした。ゼレンスキー氏は期間を延ばすことを希望した上で「法的な拘束力を求めている。米議会の批准が必要だ」と訴えた。インタビューは28日、米南部フロリダ州でトランプ氏との首脳会談後に実施。ウクライナメディアは、